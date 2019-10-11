Мы понемногу отходим от советского прошлого: журналист

Журналист и блогер Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что просмотрел ориентировочно 7 часов пресс-марафону, так как был вынужден отвлекаться на то, чтобы давать комментарии на телевидении.

"Я еще потом вечером старый "Квартал" пересмотрел, чтобы сравнить. И скажу, что было как-то веселее, живее, не нужно было искать в этом какой-то особый смысл. Сейчас совпало несколько факторов, мы в Украине уже постепенно отходим от нашего советского прошлого и понемногу понимаем, что подъезды красит не президент, дороги ремонтирует тоже не президент, что мэр решает все насущные вопросы жителя города, а не депутат Верховной Рады, но мы все равно верим в первое лицо, верим, что можно у президента спросить, когда в Кременецком появится горячая вода, и она появится", - заявил журналист.

Новый президент вел очень аккуратную кампанию без обещаний, она была построена больше на критике, на призывах "сделаем их вместе", и вот теперь люди хотят знать, а что же будет происходить после того, как они "их сделали", добавил Сазонов

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