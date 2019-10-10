Президент продемонстрировал, что он максимально близок с народом: социолог

Специальный корреспондент ObozTV Вячеслав Буткалюк прокомментировал ход событий на первой пресс-конференции Владимира Зеленского.

Он отметил, что также сегодня будет задавать вопрос от редакторов телеканала ObozTV президенту Украины. По расписанию он должен это сделать в 18:15 по киевскому времени. О пресс-конференции журналисты узнали вчера вечером.

"Она началась сегодня вовремя в 10:00 утра. Президент также прибыл вовремя. Среди первой десятки журналистов был и политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный. Журналисты и зрители разместились в Фудзоне этого большого заведения", - отметил журналист.

Отдельно Буткалюк отметил организацию безопасности на мероприятии. Он заявил, что охрана президента пытается быть максимально незамеченной.

А вот социолог Алексей Антипович прокомментировал, как Владимир Зеленский отвечает на вопросы прессы.

Он отметил, что подобное событие происходит в Украине впервые, и сам факт такого марафона - это очень положительно.

"Марафон является очень интересным, его можно разбирать на множество цитат. Для рядового украинца такое мероприятие, безусловно, очень важно и интересно", - заявил социолог.

Он также добавил, что команда Зеленского еще до выборов демонстрировала различные интересные подходы к ведению кампании. Вот и нынешний подход ни на что не похож. Президент продемонстрировал, что он очень близок к народу.

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