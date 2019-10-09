Города будут с теплом, но проблема с долгами будет решаться долго: эксперт

Города будут с теплом, но проблема с долгами будет решаться долго: эксперт251 Читать материал на украинском
Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV прокомментировал подготовку к началу отопительного сезона.
Он заявил, что не думает, что будет повторяться прошлогодняя история, когда в городе Смила были катастрофические проблемы.
"Там показательна история в том, что компании, которые ранее поставляли газ, банкротятся. После них остаются долги, которые никто за них платить не собирается. И "Нафтогаз" занимает правильную юридическую позицию, что если есть долг, то мы не можем поставлять газ, но заложниками оказываются обычные люди", - заявил Корольчук.
Он заявил, что задача нынешней власти заключается в том, чтобы минимизировать критические аспекты, которые могут звучать в части тарифов.
"Поэтому, к сожалению, мы будем видеть дебаты на эти темы, я не думаю, что они будут острыми, проблема в том, что Нафтогаз тоже заинтересован в этом, оглядываясь на плохую репутацию главы "Нафтогаза" Коболева, ведь все это и создало эту ситуацию. Я думаю, что города будут с теплом, но мы увидим затягивание процесса", - отметил Корольчук.
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