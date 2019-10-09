Тарифы не должны вырасти: Станислав Куценко

Начальник главного управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко прокомментировал изменение цен на услуги отопления и электроснабжения в Украине.

Он заявил, что сейчас декларируется информация об изменении цен на газ на 30%, поэтому повышение цен он не прогнозирует.

Также в последнее время местные власти получили больше ресурсов и больше возможностей, но с другой стороны теперь центральная власть не имеет контроля отношений местных органов и посредников.

"Большое количество денег сейчас остается у посредников, некоторые из них находятся даже за рубежом. Это должно быть изменено, должен быть наведен порядок", - заявил Куценко.

Он также прокомментировал изменения, которые ждут киевлян в связи с новым Законом о столице Украины.

"Если мы говорим о Законе про столицу, то планируется разделение власти в Киеве на три части: это Киевский городской совет - теперь это будет восемьдесят депутатов, это Городской Совет, который возглавляет глава, он, по факту, является главой Киевского магистрата, и КГГА , главу которого будет назначать президент по согласованию правительства, так же как назначаются руководители ОГА. У главы КГГА будет 2 ключевые функции: это контроль за соблюдением законодательства в городе - это Конституция и Законы в Украине, и отмена решений местных властей, если они противоречат интересам территориального общества", - заявил Куценко.

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