Бумажные документы все равно стоит хранить: детали диджитализации

Начальник главного управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко в прямом ефире ObozTV прокомметировал нововведения в направлении "Государство в смартфоне".

Он заявил, что является сторонником того, чтобы все сервисы украинцы получили в онлайн режиме, поэтому он считает, что и трудовую книжку можно переводить в онлайн режим.

"Ключевая вещь в этом вопросе - это наполнение реестра. В нем должны быть персональные данные о человеке, данные с мест, где человек работал, это должны быть электронные записи, как строки в реестре. Это должен быть динамичный реестр, чтобы можно было больничные туда передавать. Уже в мире существуют технлогии для объединения реестров, чтобы они могли считывать данные друг друга", - отметил Куценко.

Защитить данные в реестрах можно, это криптографическая вещь, и мы будем знать, кто заходил и какие вещи менял, добавил он.

"Но я советую украинцам хранить бумажные документы, ведь в случае наличия ошибок в электронной системе, бумажные документы остаются единственным источником, который сможет подтвердить информацию", - заявил Куценко.

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