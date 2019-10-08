Коллекторы могут совершать преступления против граждан из-за нехватки законов: экс-депутат

Народный депутат VIII созыва Ирина Суслова прокомментировала работу коллекторов в Украине.

Она заявила, что на самом деле это является огромной проблемой, потому что действительно сегодня в Украине есть большое количество "зарегистрированных" коллекторских организаций.

"Но в Украине нет закона, который разъяснял бы, что коллекторы - это такая-то группа и они имеют право, они обязаны и подобные вещи. Но за счет того, что это не урегулировано законодательством, это дает право действующем организациям "выбивать деньги" из тех граждан, которые имеют долги, доступными им методами, которые не противоречат действующему законодательству ", - заявила Суслова.

Они задействуют все возможные способы, такие как психологическое давление на знакомых, друзей, родственников, добавила экс-депутат.

"Я имела отношение к одной женщине, которая брала небольшой кредит. Этот кредит передали коллекторской фирме, которая насчитала ущерб по кредиту, в несколько раз превышающий сам кредит. А это Полтавсяка область, небольшой городок. Она начала выплачивать, но ей стали угрожать, оказывать давление через огромный круг лиц, звонить родственникам, на работу к родственникам и, напоследок, выслали ей на телефон несколько фотографий и угрожали распространить эти фотографии в социальных сетях под профилями невестки и ее ребенка. Эти фотографии были смонтированы и имели порнографический характер. Дочери женщины было 15 лет, село небольшое, и это не позволило бы им нормально жить с соседями рядом. За 2 дня была проведена полицейская операция, коллекторам отдали меченые деньги, а злоумышленников арестовали", - заявила Суслова.

По словам экс-депутата, пока это не урегулировано на законодательном уровне, у злоумышленников есть возможности совершать преступления против невинных граждан.

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