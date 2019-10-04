Все школы дожны преподавать на украинском: омбудсмен прокомментировал закон

Омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев отвечал на вопросы ведущего ObozTV Вадима Колодийчука о том, все ли украинские школы отныне будут вести обучение на украинском языке.

Горбачев отметил, что есть закон Украины об образовании, который четко определяет, что языком обучения в украинской школе является государственный язык, то есть украинский, что совершенно не мешает изучать другие языки, то есть языки нацменьшинств. При этом, по словам омбудсмена, все государственные школы, которые сейчас проводят обучение не на государственном языке, нарушают закон.

"Очевидно, что пришло состояние понимания обществом того, что государственный язык нуждается в защите и требует подходов, которые соответствуют действующему законодавсту. Закон принят в сентябре 2017 года, и есть определенный период для того, чтобы решить вопрос перехода. Контролировать этот вопрос должна администрация школы. А родители должны понимать, что они живут в Украине, и обучение должно происходить в соответствии с законом", - заявив омбудсмен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал