Пассивное большинство в Украине разрушает все достигнутое на Майданах: Тарас Чорновил

Политический деятель Тарас Чорновил дал прогноз относительно политической обстановки, с которой Украина войдет в местные выборы, которые должны состояться через год.

Он заявил, что сейчас присутствует фактор "агрессивно послушного большинства". Эта фраза, которую говорили политики еще в конце восьмидесятых, она, по словам Чорновила, применяется не только к большинству в парламенте, она также применяется и к количеству населения, которое не выходит на Майданы.

"На Майданы всегда выходит минимальное количество, пассионарное меньшинство, а вот пассивное большинство в конце концов приходит на выборы и своей молчаливой поддержкой ломает лучшие идеи и достижения пассионариев. В Украине мы пока имеем не худшую социологию, но у меня такое впечатление, что с социологией сейчас начали играться не совсем честно, на самом деле, мне кажется, что ситуация начинает уже понемногу проседать, но выходить на выборы для власти Зеленского было бы интересно", - заявил Чорновил.

Будут ли они иметь общественную поддержку, пока будут, потому что до сих пор есть большое количество людей, которые еще не поняли, какой ценой они планируют достичь мира, отметил Чорновил.

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