Этот политический кризис может превратиться в катастрофу: Тарас Чорновил

Этот политический кризис может превратиться в катастрофу: Тарас Чорновил219 Читать материал на украинском
Политический деятель Тарас Чорновил заявил, что в Украине наступил политический кризис, поскольку есть решения, которые не объясняются обществу.
"Есть неприятие обществом, есть неготовность самой власти понять, какие следующие шаги она будет делать и где предел компромисса. Все разговоры о красных линиях пока, к сожалению, остаются только словами. Это все признаки политического кризиса, реального политического кризиса. Задерживаются заседания ВР, потому что президенту Зеленскому приходится свою собственную фракцию убеждать и объяснять решения, им принимаемые. Там тоже самоубийц немного", - заявил Чорновил.
Он считает, что этот политический кризис имеет все шансы развернуться в катастрофический кризис, а когда мы говорим о протестах, это пока проявление того, что в Украине фактор улицы никто не отменял. Сработает ли это сейчас, говорить пока рано.
"Из того, что произошло по состоянию до сегодняшнего дня, - мы имеем документ, который подписал Леонид Кучма, который не является никакой формулой Штайнмайера и вообще к ней не имеет никакого отношения, - письмо, которое адаптировало определенную норму, согласно которой должны произойти определенные события", - заявил политик.
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