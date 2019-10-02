Порошенко не хватило духу говорить о Будапештском меморандуме: Андрей Сенченко

Лидер политической партии "Сила права" Андрей Сенченко в прямом эфире ObozTV заявил, что у предыдущей украинской власти не хватило духа.

До Порошенко в РФ довели, что о Крыме можно забыть, а по Донбассу, если будет хорошо себя вести, то будем решать вопрос.

"Возвращаясь к наследию, которое получил Зеленский, то оно очень сложное. Нужно быть очень филигранным", - отметил Сенченко.

Если проанализировать заявления о Будапештском меморандуме, то о нем чаще вспоминал польский президент, а не Порошенко заявил политик. По его мнению, люди в ОРДЛО сейчас очень запуганы. А украинцы, проживающие недалеко от "Л/ДНР" боятся вернуться в руки кремлевских марионеток. Эти люди не верят ни в какие слова, они хотят гарантий от украинской власти, которая будет двигаться в определенном направлении, не нарушая красные линии.

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