Порошенко не хватило духу говорить о Будапештском меморандуме: Андрей Сенченко

Порошенко не хватило духу говорить о Будапештском меморандуме: Андрей Сенченко75 Читать материал на украинском
Лидер политической партии "Сила права" Андрей Сенченко в прямом эфире ObozTV заявил, что у предыдущей украинской власти не хватило духа.
До Порошенко в РФ довели, что о Крыме можно забыть, а по Донбассу, если будет хорошо себя вести, то будем решать вопрос.
"Возвращаясь к наследию, которое получил Зеленский, то оно очень сложное. Нужно быть очень филигранным", - отметил Сенченко.
Если проанализировать заявления о Будапештском меморандуме, то о нем чаще вспоминал польский президент, а не Порошенко заявил политик. По его мнению, люди в ОРДЛО сейчас очень запуганы. А украинцы, проживающие недалеко от "Л/ДНР" боятся вернуться в руки кремлевских марионеток. Эти люди не верят ни в какие слова, они хотят гарантий от украинской власти, которая будет двигаться в определенном направлении, не нарушая красные линии.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.