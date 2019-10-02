Все Минские договоренности – это постоянная ложь всех сторон: Андрей Сенченко

Лидер политической партии "Сила права" Андий Сенченко в прямом эфиреObozTV прокомментировал новость о подписании Украиной формулы Штайнмайера.

Он заявил, что текст, который был опубликован представителями Леонида Кучмы, не является формулой Штайнмайера.

"Используются какие-то образы, которыми продолжает манипулировать власть. Почему я говорю продолжает? Потому что манипуляции начались еще в сентябре 2014 года, когда Порошенко подписал первые Минские договоренности, когда президент Украины подписал фактически одно, а в стране освещалось совсем другое, так происходило пять лет. Затем в феврале 2015 были вторые Минские договоренности, но главное - это была постоянная ложь со стороны всех участников нормандского формата. Все они пытались подтолкнуть Украину к российскому сценарию решения вопроса на Донбассе и к тому, чтобы по крайней мере на 50 лет забыть о Крыме ", - заявил Сенченко.

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