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2 октября • обновлено в 19:47
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Украина прекратила государственное финансирование некоторых партий: Николай Томенко

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Политический деятель, лидер партии общественное движение "Родная страна" Николай Томенко прокомментировал отмену финансирования политических партий в Украине.

Он заявил, что первый очень важный шаг украинцы уже сделали. Он приветствует и инициативу президента, и решение Верховной Рады. Цена этого решения стоит 1 млрд. 550 тыс. гривень бюджетных денег за пять лет.

Он, как автор петиции, требовал более существенного сокращения финансирования партий в воюющей и очень коррумпированной стране. Томенко видит следующими шагами или вообще прекращения финансирования политических партий в стране, хотя бы на период ведения военных действий, или упорядкуванння того финансирования, которое остается на данный момент.

"Наша позиция такова: мы категорические противники использовать бюджетные средства на рекламе политиков", - заявил Николай Томенко.

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