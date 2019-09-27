Банкир назвал факторы, которые повлияли на курс гривни этой осенью

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман прокомментировал новости о количестве денег, которые заробитчане перевели в Украину.

Он отметил, что переводы граждан положительно влияют на курс гривны. По его мнению, эти деньги являются ключевым фактором в этом вопросе. Эксперт заявил, что Центральный банк Польши сделал исследование, согласно которому украинцы создают 1% ВВП этой страны. И это только официальные данные.

Для Украины очень важно вернуть украинцев, которые сейчас живут и работают за границей. Если Украина создаст условия для функционирования малого и среднего бизнеса, то многие граждане вернутся домой, отметил Фурман.

Нацбанк дает прогнозы в Офис президента по курсу украинской гривни. Обычно эти прогнозы не публикуются. И эти прогнозы не являются указом или приказом, который нужно выполнять, добавил Фурман.

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