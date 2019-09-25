Последние новости среды: Итоги с Вадимом Колодийчуком

Последние новости среды: Итоги с Вадимом Колодийчуком975 Читать материал на украинском
В этом выпуске Итогов с Вадимом Колодийчуком в прямом эфире ObozTV речь шла о следующем:
правительство одобрило законопроект о рынке земли;
Борис Джонсон срочно покинул Нью-Йорк и вернулся в Лондон;
Услышать нельзя увидеть - невероятные истории об украинцах с недостатками слуха;
Хасиды массово съезжаются в Украину на празднование иудейского Нового года;
Президент ФБУ рассказал о развитии баскетбола в Украине;
В UEFA создали новый еврокубковый турнир - Лигу конференций Европы;
Россию могут не допустить на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Катаре;
Свитолина победила россиянку на турнире в Китае;
Зеленский поговорил с Трампом.
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