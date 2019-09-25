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27 сентября • обновлено в 20:00
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Последние новости среды: Итоги с Вадимом Колодийчуком

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В этом выпуске Итогов с Вадимом Колодийчуком в прямом эфире ObozTV речь шла о следующем:

  • правительство одобрило законопроект о рынке земли;

  • Борис Джонсон срочно покинул Нью-Йорк и вернулся в Лондон;

  • Услышать нельзя увидеть - невероятные истории об украинцах с недостатками слуха;

  • Хасиды массово съезжаются в Украину на празднование иудейского Нового года;

  • Президент ФБУ рассказал о развитии баскетбола в Украине;

  • В UEFA создали новый еврокубковый турнир - Лигу конференций Европы;

  • Россию могут не допустить на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Катаре;

  • Свитолина победила россиянку на турнире в Китае;

  • Зеленский поговорил с Трампом.

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