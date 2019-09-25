Последние новости среды: Итоги с Вадимом Колодийчуком

В этом выпуске Итогов с Вадимом Колодийчуком в прямом эфире ObozTV речь шла о следующем:

правительство одобрило законопроект о рынке земли;

Борис Джонсон срочно покинул Нью-Йорк и вернулся в Лондон;

Услышать нельзя увидеть - невероятные истории об украинцах с недостатками слуха;

Хасиды массово съезжаются в Украину на празднование иудейского Нового года;

Президент ФБУ рассказал о развитии баскетбола в Украине;

В UEFA создали новый еврокубковый турнир - Лигу конференций Европы;

Россию могут не допустить на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Катаре;

Свитолина победила россиянку на турнире в Китае;

Зеленский поговорил с Трампом.

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