В случае пересечения границы Януковича посадят в соответствии с решением суда: советник министра МВД

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал. как будет действовать полиция, в случае, если Янукович вернется в Украину.

Он заявил, что пока есть действующее решение Оболонского суда, и никакого другого решения нет. Если будет какое-то другое решение, то правоохранительные органы будут действовать, исходя из иного решения. Мартыненко выразил убеждение в том, что другое решение не может появиться.

"Зная материалы этого дела, я не вижу перспективы для снятия этой санкции", - отметил советник министра.

Согласно существующему решению, в случае ппересечения государственной границы Украины Янукович будет передан соответствующим органам для отбывания наказания. 13 лет лишения свободы - это спецзаведение с соответствующими условиями, а поскольку Янукович уже имел проблемы с законом. то можно говорить о данном случае, как о рецедиве, поэтому даже рассматривать какие-то смягчающие меры в данном случае не должны, добавил Мартыненко.

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