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20 сентября • обновлено в 20:33
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Обзор последних новостей рабочей недели: Итоги с Вадимом Колодийчуком

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Обзор последних новостей рабочей недели в Итогах с Вадимом Колодийчуком на ObozTV

  • Минера моста в Киеве отправили под стражу с возможностью внесения залога в 280 тысяч гривень.

  • Закон о защите географических брендов приняли сегодня в ВР.

  • Руководителя Укравтодора Славомира Новака уволят.

  • Последствия урагана "Имельда" в Техасе.

  • Луческу может вернуться в УПЛ

  • Украина потеряла позиции в рейтинге УЕФА

  • Фанаты Динамо обратились к Зеленскому

  • Украинки узнали соперниц по турниру в Китае

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