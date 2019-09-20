Обзор последних новостей рабочей недели: Итоги с Вадимом Колодийчуком

Обзор последних новостей рабочей недели: Итоги с Вадимом Колодийчуком48 Читать материал на украинском
Обзор последних новостей рабочей недели в Итогах с Вадимом Колодийчуком на ObozTV
Минера моста в Киеве отправили под стражу с возможностью внесения залога в 280 тысяч гривень.
Закон о защите географических брендов приняли сегодня в ВР.
Руководителя Укравтодора Славомира Новака уволят.
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