Любят сильную руку, но не воспринимают диктатуру: социолог о ментальности

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович прокомментировал, что именно может поколебать рейтинг президента.

Он отметил, что рейтинг президента может как снизиться, так и вырасти. Украинцы, по словам эксперта, могут принять зажимы и притеснения, но только если власть начнет с себя, а не с предпринимателя или обычных граждан. При этом, по мнению социолога, украинцы имеют интересную ментальную особенность.

Например, если сейчас спросить украинца, согласится ли он он на диктатуру, то украинец скажет, что категорически не согласится. А если сказать украинцу, что сейчас Владимир Зеленский может единолично принимать все решения в государстве, то украинец скажет, что это очень хорошо, поскольку так можно быстрее и эффективнее внедрять реформы.

"Когда мы говорим о сильной руке, то украинец это приветствует, когда мы говорим о диктатуре, то украинец ее не воспринимает", - отметил Антипович.

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