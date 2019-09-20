Автомобили на еврономерах разделят на две группы: автоюрист

Автомобили на еврономерах разделят на две группы: автоюрист46 Читать материал на украинском
Автоюрист Денис Конюшко прокомментировал изменение механизма для растаможивания машин на еврономерах.
Он отметил, что неправильно было бы критиковать новую инициативу сразу. Заработает ли она, покажет практика и время. Что касается разделения, то автоюрист считает, что разделение автомобилей на старые и новые является абсолютно правильным. Именно такую градацию и должны ввести, согласно озвученных инициатив.
Он считает, что предусмотреть механизм компенсации со стороны государства практически невозможно. Создание такого механизма Автоюрист считает логичным и правильным, но он не верит в то, что такой механизм может быть создан.
Что касается применения принципов разграничения на практике, то эксперт считает, что на данный момент принципов разграничения у власти еще нет. Он прогнозирует, что в соответствии с годом выпуска авто будет поставлен тот или иной коэффициент для проведения растамаживания.
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