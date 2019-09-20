Автомобили на еврономерах разделят на две группы: автоюрист

Автоюрист Денис Конюшко прокомментировал изменение механизма для растаможивания машин на еврономерах.

Он отметил, что неправильно было бы критиковать новую инициативу сразу. Заработает ли она, покажет практика и время. Что касается разделения, то автоюрист считает, что разделение автомобилей на старые и новые является абсолютно правильным. Именно такую градацию и должны ввести, согласно озвученных инициатив.

Он считает, что предусмотреть механизм компенсации со стороны государства практически невозможно. Создание такого механизма Автоюрист считает логичным и правильным, но он не верит в то, что такой механизм может быть создан.

Что касается применения принципов разграничения на практике, то эксперт считает, что на данный момент принципов разграничения у власти еще нет. Он прогнозирует, что в соответствии с годом выпуска авто будет поставлен тот или иной коэффициент для проведения растамаживания.

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