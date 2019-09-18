Какие профессии могут исчезнуть с введением электронного документооборота

Эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина прокомментировала инициативу новой украинской власти о введении электронного документооборота.

Она заявила, что после введения такой услуги часть специалистов в сфере HR, например, кадровики, может потерять работу. Но автоматизацию все равно нужно делать, ведь процессы в сфере трудоустройства являются очень устаревшими. По ее мнению, за озвученный срок в 6-9 месяцев сделать кардинальные изменения будет крайне сложно.

По словам эксперта, сами люди будут активно сопротивляться нововведениям и изменениям, следовательно, на это нужно будет тратить как силы, так и время. Также всегда существует вероятность ошибок. Будет разрабатываться новое ПО, которое потребует доработки и совершенствования. Поэтому процесс автоматизации, по словам Дрожжиной, всегда очень длительный.

Автоматизация, кроме всего прочего, меняет структуру рынка труда, поэтому реестр профессий нужно будет пересмотреть, добавила эксперт.

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