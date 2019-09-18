Отсутствие питьевой воды в Крыму – это 100% вина оккупантов: эксперт

Бывший первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи заявил, что запасов воды в Крыму всегда было достаточно.

Оккупационные власти за пять лет не смогли решить вопрос с доступом к качественной питьевой воде, несмотря на средства, которые выделялись из бюджета РФ. Сегодня появилась информация, что к числу 4 районов без доступа к качественной воде добавились еще 2 района полуострова.

По словам Куркчи, можно смело утверждать, что сегодня каждый третий житель Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воде.

Согласно всем международным конвенциям и документам, вся ответственность за ситуацию, которая складывается на оккупированной территории, лежит на оккупационной власти.

Куркчи также напомнил, что причина не в отсутствии водоснабжения из Северо-Крымского канала. Ведь украинская вода на этом полуострове появилась лишь в середине прошлого века. Поэтому причины в отсутствии качественной воды на территории полуострова нужно искать исключительно в деятельности оккупационных властей, заявил эксперт.

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