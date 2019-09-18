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18 сентября • обновлено в 18:26
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Формула Штайнмайера легализирует версию РФ о гражданском конфликте

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Бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи прокомментировал возвращение Крыма в состав Украины в ближайшее время.

Эксперт выразил мнение, что Трамп врядли в ближайшем будущем даст какие-то рецепты, как можно быстро вернуть Крым. Он отметил, что все процессы в мире сегодня очень ускоренные. И то ускорение времени, которое мы имеем сегодня, оно на несколько порядков больше чем 50 или 100 лет назад. Это говорит о том, что если сравнивать возвращение Крыма с Балтийским сценарием, то это не будет длиться 40 лет, это произойдет быстрее.

Куркчи заявил, что существенно ускорить возвращение полуострова сможет смена руководства РФ.

Что касается формулы Штайнмайера, то эксперт заявил, что Украина планировала сначала восстановить контроль над своими территориями, а уже потом проводить выборы. Куркчи заявил, что конфликт в Украине не является гражданским, он является международным, и внедрение формулы Штайнмайера позволяет РФ отделиться от этого конфликта и легализовать то, о чем Россия говорила постоянно, будто бы она не является участником конфликта на Донбассе.

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Юсуф Куркчи
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