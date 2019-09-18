Формула Штайнмайера просто легализует оккупантов: Мирослав Гай

Ветеран АТО, военный эксперт Мирослав Гай прокомментировал заявления о том, что Украина готова согласиться на формулу Штайнмайера.

Он отметил, что, во-первых, формулы Штайнмайера в виде юридического документа не существует. По факту - это просто порядок выполнения Минских договоренностей, и он, по словам Гая, не в пользу Украины. Причина этого заключается в том, что украинская сторона готова провести выборы на Донбассе, но после того, как РФ выведет войска и позволит Украине восстановить контроль над этими территориями. То, что называют формулой Штайнмайера, по словам Гая, - это просто порядок действий, согласно которому можно выполнять Минские договоренности.

Сейчас Украине предлагают сначала выполнить политическую составляющую, а уже после этого россияне с "барского плеча", возможно, выведут войска. Всем понятно, что провести демократические выборы в условиях присутствия РФ на территории Украины не удастся - это будет фактическая легализация статуса оккупированных территорий и их оккупационных администраций. После проведения таких выборов ни одна международная организация не будет тщательно относиться к этому вопросу, ведь теперь оккупанты будут легализированы в соответствии с украинским законодательством.

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