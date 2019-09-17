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17 сентября • обновлено в 19:12
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Дания не предоставит разрешение на строительство Северного потока-2: эксперт

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Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук прокомментировал динамику строительства Северного потока-2 и ограничения прокачки российского газа в обход Украины.

Он заявил, что те шаги, которые сейчас предпринимает Дания безусловно играют в пользу Украины, но они ограничены во времени. Поэтому в любом случае в 2020 году консорциум достроит Северный поток-2. Это произойдет, по словам эксперта, ближе к середине 2020 года. По мнению эксперта, Поток-2 будут строить в обход Дании, поскольку она разрешение так и не предоставит из-за своих политических и экономических мотивов и поддержки Потока, который идет из Норвегии в Польшу.

Победа Польши в суде над Газпромом также безусловно играет в пользу Украины, отметил Корольчук. Он рассказал, что когда поляки готовили иск против "Газпрома" они предлагали "Нафтогазу" приобщиться к нему, но "Нафтогаз" тогда отказался и теперь потерял возможность пожинать плоды победы вместе с польскими коллегами. Тогда "Нафтогаз" наверное недооценил свои возможности, добавил Корольчук.

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