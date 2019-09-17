Легализация доходов граждан важна для цивилизованной Украины: Роман Насиров

Народный депутат VIII созыва, председатель ДФС (2015-2019 гг.) Роман Насиров прокомментировал новости о плановой легализации доходов для украинцев.

Он отметил, что попытки сделать это были и раньше, но эти "потуги" были не системными, и люди решили жить, как раньше, так им, по словам Насирова, проще. Он отметил, что сейчас важно провести работу с людьми, объяснить это им, рассказать, для чего им легализовать доходы за предыдущие периоды.

Он заявил, что поддерживает подобные инициативы, ведь это очень важно для развития Украины как цивилизованной страны. Чем скорее это произойдет, тем быстрее разовьется Украина.

Насиров настаивает на том, что этот вопрос является сложным, но СМИ и правительство должны объяснить людям, зачем им это и что это им дает. Самое важное - это возможность легализовать доходы и пользоваться ими легально, например, для старта нового бизнеса или для иных вопросов.

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