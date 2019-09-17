Зеленский должен был настаивать на будапештском, а не нормандском формате: эксперт

Эксперт по международным вопросам, глава фонда "Стоп Информ Террор" Герман Обухов прокомментировал, чем для Украины могут закончиться переговоры Зеленского и Путина, о которых пишут СМИ.

Он заявил, что не ожидает чего-то экстраординарного, ведь по его убеждению с Путиным невозможно договариваться ни о чем.

"С ним можно подписать какой-то документ, затем начнутся какие-то обходы и другое, в отличие от, я надеюсь, представителей Украины. Позиция Меркель и МИД Германии является пророссийской. Они будто бы и знают, и понимают, кто такой Путин, но делают вид, что так и нужно, что дипломатия работает. Они получают энергоресурсы и другие ресурсы от РФ, поэтому им выгодно, чтобы отношения Германии с РФ не портились ", - отметил эксперт.

Он заявил, что "нормандский формат" - это неправильный путь, от которого Зеленскому нужно было сразу отказаться и настаивать на Будапештском формате, где должны были встретиться государства, которые подписывали Будапештский меморандум, и тем самым гарантировали территориальную целостность Украины.

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