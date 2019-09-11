Новый закон о незаконном обогащении: прогнозы эксперта

Основатель общественного объединения STATEWATCH Александр Леменов прокомментировал, когда заработает новый закон о незаконном обогащении.

Он заявил, что правильнее называть новый закон таким, который больше касается гражданской конфискации, попыткой все-таки загнать тех людей, чиновников, которые незаконно обогатились и затем избежали ответственности в связи с отменой соответствующей статьи. Как следствие - это немножко другой формат, гораздо сложнее, и другого выхода пока не было, отметил эксперт.

"Как следствие, мы сейчас говорим о том, как тех чиновников, которые незаконно обогатились, определенным образом потеснить и привлечь к ответственности, поскольку сама статья о незаконном обогащении была отменена Конституционным Судом под занавес руководства государством Петром Порошенко", - добавил Леменов.

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