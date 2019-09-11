Следствием медицинской реформы может стать введение страховой медицины

Народный депутат Украины VIII созыва Ирина Сысоенко прокомментировала заявления о введении обязательно медицинского страхования в Украине.

Комментарии экспертов по этому вопросу существенно различаются. Одни утверждают. что страховая медицина для Украины - это супер-хорошо, а другие видят в этом сплошной негатив для украинской медицины, поскольку украинцы очень бедные и далеко не все смогут себе это позволить.

Ирина Сысоенко заявила, что для начала стоит разобраться, что именно представляет собой понятие страховая медицина. По сути, законопроект о медицинской реформе уже сформировал необходимые предпосылки для внедрения государственного медицинского страхования. Государственный пакет оплаты медицинских услуг, которые государство оплачивает всем медицинским учреждениям, по сути, и является страховкой, заявила экс-депутат.

Она считает, что будут услуги, на которые у государства не хватит средств. Через некоторое время правительство может обратиться к населению и сказать, что государственное страхование заработало и вот эти медицинские услуги государство гарантированно предоставляет. И тогда правительство может предложить создать налог на дополнительное медицинское страхование, и таким образом будет создана возможность для страховых компаний оплачивать услуги, которые не будут выплачиваться за счет государственного страхования.

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