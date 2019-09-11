Взрывы на складе с боеприпасами в Калиновке: спикер Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник прокомментировал информацию о взрывах на складах с боеприпасами в Калиновке.

"По предварительной рабочей версии, там произошло задымление из-за возгорания примерно 2 га сухой травы. В последние дни там наблюдается очень жаркая погода, и мы считаем, именно по этой причине на технической территории арсенала произошло некоторое возгорание отдельных участков этой территории, - заявил он.

Само возгорание произошло не в тех места, где непосредственно хранятся боеприпасы, добавил Мотузяник. Речь идет о технической территории, об отдельных участках. Там были овраги, куда свозятся и свозились ранее боеприпасы, которые в свое время, во время прошлого события, не сдетонировали, которые были собраны на окружающей территории, и именно в эти технические места эти боеприпасы свозились и в дальнейшем там ликвидировались. Именно на этой технической территории произошло задымление, заявил спикер Минобороны.

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