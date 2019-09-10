Реальный курс до конца года 28 грн за 1 доллар США: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал, как будет меняться курс национальной валюты.

Несходовский считает, что в бюджете 2020 не стоит закладывать завышенный курс, как это было сделано в бюджете 2019. Он считает, что необходимо учитывать современные тенденции и реалии. Эксперт отметил, что до конца года Украина не выйдет на показатель 29,4 грн за 1 доллар США, который заложен в бюджете 2019 Он назвал цифру около 28 гривен за 1 американский доллар.

"Да, девальвация произойдет. Это связано с другими факторами. Это связано с традиционными сезонными факторами, такими как активная закупка импортной продукции в декабре, что обязательно приведет к недостатку иностранной валюты в Украине. Но это девальвация не в тех объемах, которые были спрогнозированы ", - отметил Несходовский.

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