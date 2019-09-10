Семь законопроектов, которые рассматривает Конституционный Суд, очень лаконичны: представитель президента

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский прокомментировал новости о семи инициативах по изменению Конституции, которые отправлены в Конституционный Суд.

Он отметил, что пока речь об изменениях Конституции не идет.

"Что касается содержания этих законопроектов, то это законопроекты, которые предусматривают основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата. В том числе за прогулы и "кнопкодавство", то есть за неличное голосование, закрепления пропорциональной избирательной системы на уровне Конституции, сокращение количества народных депутатов до 300, право президента назначать и освобождать от должности директоров ГБР и НАБУ и образовывать независимые регуляторные органы ", - заявил Вениславский.

Также он назвал несколько законопроектов, касающихся изменений полномочий Верховной Рады Украины.

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