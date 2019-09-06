Лукашенко в очередной раз соврал: Маск заявил, что не дарил ему авто

Лукашенко в очередной раз соврал: Маск заявил, что не дарил ему авто3.6т Читать материал на украинском
Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.
В этом выпуски были следующие новости:
Борис Джонсон заявил, что задержек с Брекзит не будет
Лакашенко соврал - Маск заявил, что не дарил ему автомобиль
Ураган Дориан засеял пляжи Флориды кокаином
Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.
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