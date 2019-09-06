Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:25
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Лукашенко в очередной раз соврал: Маск заявил, что не дарил ему авто

3.6т Читать материал на украинском

Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.

В этом выпуски были следующие новости:

  • Борис Джонсон заявил, что задержек с Брекзит не будет

  • Лакашенко соврал - Маск заявил, что не дарил ему автомобиль

  • Ураган Дориан засеял пляжи Флориды кокаином

Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости