Лукашенко в очередной раз соврал: Маск заявил, что не дарил ему авто

Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.

В этом выпуски были следующие новости:

Борис Джонсон заявил, что задержек с Брекзит не будет

Лакашенко соврал - Маск заявил, что не дарил ему автомобиль

Ураган Дориан засеял пляжи Флориды кокаином

Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.

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