Зеленский ветировал закон о кастрации из-за технических пробелов: юрист

Юрист Анна Маляр прокомментировала введение вето на закон о химической кастрации педофилов в Украине.

Она отметила, что в парламенте уже есть альтернативный проект по этому поводу. Он, по ее словам, уже проголосован в первом чтении в тот же день, что и другой законопроект, на который, собственно, и наложил вето президент Украины. Эти проекты абсолютно противоречат друг другу, заявила юрист.

Теперь, по ее мнению, будет доработан тот законопроект, который был принят в первом чтении. В нем устанавливалось, что химическая кастрация может применяться, так же как и во всем мире, только по отношению к больным на педофилию людям, а не к абсолютно всем, кто совершает половые преступления. И так же по этому закону будет установлен тайный перечень лиц, когда-либо совершающих преступления против детей.

Маляр заявила, что президент поступил очень грамотно, когда заветировал этот закон. Во-первых, ветированный Зеленским законопроект подавала под выборы "Радикальная партия", и он не представляет никакой юридической ценности. Там очень много пробелов с точки зрения юридической техники, и его фактически невозможно выполнить, добавила юрист.

Кроме того, в заветированном законе были нарушены международные нормы и обязательства, которые взяла на себя Украина. Например, в законе Украины не может говориться о том, что медицинская мера, такая как химическая кастрация или удаление аппендицита, используется в качестве наказания, заявила юрист.

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