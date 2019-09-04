Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 19:39
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский ветировал закон о кастрации из-за технических пробелов: юрист

48 Читать материал на украинском

Юрист Анна Маляр прокомментировала введение вето на закон о химической кастрации педофилов в Украине.

Она отметила, что в парламенте уже есть альтернативный проект по этому поводу. Он, по ее словам, уже проголосован в первом чтении в тот же день, что и другой законопроект, на который, собственно, и наложил вето президент Украины. Эти проекты абсолютно противоречат друг другу, заявила юрист.

Теперь, по ее мнению, будет доработан тот законопроект, который был принят в первом чтении. В нем устанавливалось, что химическая кастрация может применяться, так же как и во всем мире, только по отношению к больным на педофилию людям, а не к абсолютно всем, кто совершает половые преступления. И так же по этому закону будет установлен тайный перечень лиц, когда-либо совершающих преступления против детей.

Маляр заявила, что президент поступил очень грамотно, когда заветировал этот закон. Во-первых, ветированный Зеленским законопроект подавала под выборы "Радикальная партия", и он не представляет никакой юридической ценности. Там очень много пробелов с точки зрения юридической техники, и его фактически невозможно выполнить, добавила юрист.

Кроме того, в заветированном законе были нарушены международные нормы и обязательства, которые взяла на себя Украина. Например, в законе Украины не может говориться о том, что медицинская мера, такая как химическая кастрация или удаление аппендицита, используется в качестве наказания, заявила юрист.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Ганна Маляр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости