Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 18:34
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Что на самом деле сняли с себя депутаты: судья

49 Читать материал на украинском

Екс-глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал снятия с депутатов индемнитета.

Он отметил, что новая редакция статьи 80 вступит в силу с первого января следующего года. В самом Конституционном суде было уже восемь или девять выводов относительно конституционности аналогичных изменений, добавил Шевчук. Судья отметил, что с 1 января уже будет задействована и применена новая редакция статьи 80 с изменениями, которые народные избранники проголосовали в первый день своей работы и которые сейчас поданы на подпись президенту Украины.

Если останется статья 27, которая также регламентирует деятельность народного избранника, и начнет действовать новая редакция 80 статьи, дуализма не будет, поскольку Конституция Украины является привелирующим документом.

Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что индемнитет народных депутатов является неполным, поскольку их могут привлечь к ответственности за клевету или оскорбление даже в стенах ВР. Это касалось предыдущей редакции статьи 80. Это же касается и новой редакции этой статьи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Станислав Шевчук
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости