Что на самом деле сняли с себя депутаты: судья

Екс-глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук прокомментировал снятия с депутатов индемнитета.

Он отметил, что новая редакция статьи 80 вступит в силу с первого января следующего года. В самом Конституционном суде было уже восемь или девять выводов относительно конституционности аналогичных изменений, добавил Шевчук. Судья отметил, что с 1 января уже будет задействована и применена новая редакция статьи 80 с изменениями, которые народные избранники проголосовали в первый день своей работы и которые сейчас поданы на подпись президенту Украины.

Если останется статья 27, которая также регламентирует деятельность народного избранника, и начнет действовать новая редакция 80 статьи, дуализма не будет, поскольку Конституция Украины является привелирующим документом.

Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что индемнитет народных депутатов является неполным, поскольку их могут привлечь к ответственности за клевету или оскорбление даже в стенах ВР. Это касалось предыдущей редакции статьи 80. Это же касается и новой редакции этой статьи.

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