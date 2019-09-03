РФ сейчас – это Германия перед II Мировой войной: политолог

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко прокомментировал поведение британского премьера Джонсона, который активно выступает на стороне Киева в вопросе оккупированных территорий.

Кравченко заявил, что Великобритания заняла исключительно антироссийскую позицию по всем вопросам. Это начал не Джонсон, он скорее следует позиции, которую выбрала еще Тереза Мэй. Эксперт отметил, что России нужно научиться говорить правду не только по делам нынешним, а и по вопросам исторической справедливости. Россияне до сих пор не понимают, что прошлое - это дело истории, а не идеологии, добавил Кравченко.

Он заявил, что для Британии главным вопросом сейчас является Брекзит. Это то, что действительно волнует людей в этой стране. Заявления Джонсона политолог расценил как положительные для Украины, поскольку по его мнению, РФ сейчас позиционирует себя так, как позиционировала себя Германия до начала Второй мировой войны.

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