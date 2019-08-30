Детей без прививок могут не допустить к обучению: юрист

Эксперт по медицинскому праву Максим Барышников прокомментировал ситуацию с обязательными прививками и ответил на ряд вопросов о правах детей на получение образования.

Он заявил, что действующее законодательство Украины предусматривает, что прививки являются добровольным делом, но они происходят в соответствии с законодательными актами. Все эти акты приняты достаточно давно, и в соответствии с ними, по словам эксперта, допуск к обучению происходит только при наличии соответствующих документов или в случаях исключений, предусмотренными этими актами. По словам эксперта, несмотря на наличие такого законодательства, порядок его применения нигде четко не прописан.

Сейчас Украина имеет решение суда, которое предусматривает, что наличие любых справок, не предусмотренных действующим законодательством, не является основанием для допуска к обучению. Пришло первое сентября, и выяснилось, что большинство детей не проходили календарные прививки, которые являются обязательными для всех. И таких детей могут не допустить к обучению, добавил эксперт.

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