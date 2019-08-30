Украина должна использовать влияние Медведчука на Путина: эксперт по безопасности

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал, почему Медведчук срочно улетел в Москву.

Он заявил, что надо быть реалистами и объективно оценивать возможности для переговоров с Москвой, которыми обладает Медведчук. Эксперт считает, что Виктор Медведчук вел переговоры с бывшим президентом Украины о предоставлении ему больших возможностей для ведения бизнеса, но Петр Порошенко условия Медведчука, по словам Матковского, не принял. Соответственно, Порошенко упустил возможности использовать Медведчука для переговоров с Путиным.

Цели Виктора Медведчука в Украине - это льготы и дополнительные возможности для его бизнеса, за это он готов использовать свое прямое влияние на президента РФ Владимира Путина. Матковский считает, что такое влияние Украина должна использовать, а не пренебрегать им.

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