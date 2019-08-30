Названны причины задержки в обмене пленными: эксперт по вопросам безопасности

Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал новости об обмене пленными между Украиной и Россией.

Сегодня обмен не состоялся и появилась информация. что он состоится третьего сентября. Эксперт надеялся увидеть наших ребят в Украине еще сегодня утром, но есть объективные и субъективные причины, почему этого не произошло. Он заявил, что не все решения по этому вопросу принимаются на территории Украины. Также он отметил, что не все игроки, которые находятся на территории Украины, были включены в процесс обмена. Это, по словам Матковского, подтверждает появление Медведчука и Рабиновича в аэропорту сегодня.

Также, по словам эксперта, сегодня Зеленскому звонил Макрон. Он отметил, что вполне вероятно, что задержка в обмене связана с выдачей Российской Федерации лица, которое напрямую связано с расследованием аварии самолета, который был сбит ракетой, запущенной с оккупированной территории Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!