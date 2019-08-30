Для закупки газа в Польше нужно строить интерконнектор: эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев прокомментировал, хватит ли Украине газа в эту зиму.

Он отметил, что не знает, как физически обеспечить реализацию "многоходовки" с покупкой российского газа Украиной через Польшу, о которой заявляла американская сторона. По мнению эксперта, пока это не представляется возможным, поскольку необходимый интерконнектор между Украиной и Польшей в газовом вопросе отсутствует. Есть коннектор, который якобы может обеспечить переток газа, но его возможности недостаточны для того, чтобы повлиять на общий уровень обеспеченности украинской экономики и потребителей природным газом.

Рябцев отметил, что учитывая перспективу, в случае если будет построен интерконнектор Украина-Польша, и он будет отвечать необходимым мощностям, то можно будет реализовать соответствующие предложения американской стороны. Но это все потребует как средств, так и времени. В любом случае, по словам эксперта, речь о настоящем сезон не идет.

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