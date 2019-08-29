Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Второго Иловайска не будет: военный

180 Читать материал на украинском

Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что второго Иловайска не будет.

Он выразил соболезнования семьям погибших воинов и отметил, что Украина могла бы перенять опыт, который имела Грузия с "зелеными коридорами" и жертвами, которые стали их последствиями. Всю ответственность за жертвы, по мнению военного, должно взять на себя руководство, которое руководило операциями в то время и не смогло принять привентивных мер, заявил командир.

Мамулашвили поздравил новых депутатов украинского парламента с началом работы и отметил, что считает важным расследование по Иловайской трагедии, определение виновных и привлечение их к ответственности. Мамулашвили лично отслеживает следствие и именно поэтому он высказал надежду, что будут приняты меры по наказанию виновных.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мамука Мамулашвили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...