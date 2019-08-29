Второго Иловайска не будет: военный

Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что второго Иловайска не будет.

Он выразил соболезнования семьям погибших воинов и отметил, что Украина могла бы перенять опыт, который имела Грузия с "зелеными коридорами" и жертвами, которые стали их последствиями. Всю ответственность за жертвы, по мнению военного, должно взять на себя руководство, которое руководило операциями в то время и не смогло принять привентивных мер, заявил командир.

Мамулашвили поздравил новых депутатов украинского парламента с началом работы и отметил, что считает важным расследование по Иловайской трагедии, определение виновных и привлечение их к ответственности. Мамулашвили лично отслеживает следствие и именно поэтому он высказал надежду, что будут приняты меры по наказанию виновных.

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