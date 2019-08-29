Пророссийская риторика не задобрит голодного российского волка: политолог

Директор Института мировой политики Евгений Магда прокомментировал новости о возвращении украинских пленников Кремля домой.

Сегодня Ахтем Чийгоз заявил о возможном возвращении Олега Сенцова в Украину уже в ближайшие дни. По его словам в настоящее время пленники ждут отправки в СИЗО в Лефортово, однако эта информация предварительная и может поменяться.

Накануне адвокат российских заключенных Валентин Рыбин сообщил об обмене пленниками, также сообщалось, что обмен задерживается поскольку президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал соответствующие документы.

Магда отметил, что процесс обмена пленными является очень тонким. Он заявил, что Россия пытается обменять граждан Украины на россиян, чтобы показать цивилизованному миру, что она готова вернуться к переговорам в "нормандском формате" и уже на этих переговорах снова начать давить на Украину, чтобы та начала выполнять "минские договоренности". Эксперт отметил, что РФ не интересуют быстрые результаты, поскольку Путин, в отличие от лидеров других сверхдержав, кроме Китая, вообще не зависит от результатов выборов. Поэтому, по мнению Магды, для Украины сейчас важно определить на высшем уровне "красные линии", которые Украина не переступит при любых условиях и при любом сценарии развития событий.

Магда заявил, что сейчас от украинской власти звучит меньше антироссийских заявлений, поэтому Россия может идти на встречу в вопросе возвращения пленников, однако он предостерег от ожиданий, что пророссийская риторика изменит привычку России вмешиваться во внутреннюю политику независимых государств.

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