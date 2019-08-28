Освобождением пленных украинцев занимается лично Зеленский: экс-советник СБУ

Советник главы СБУ 2015-2018 годов Юрий Тандит прокомментировал новости о подготовке пленных украинцев, которые незаконно содержатся Кремлем, к освобождению.

Он отметил, что подобные переговоры всегда проводились в режиме тишины, они не выносились на всеобщее обозрение, так как лишнее афиширование таких переговоров может стоить жизни человека.

Эксперт отметил, что работа ведется, он не может говорить о деталях, поскольку они могут повлиять на следствие, которое, в том числе, ведется против граждан Украины, которые сегодня находятся на территории нашего государства и влияют на его территориальную целостность.

По его словам, очевидным является тот факт, что активность, которую сегодня можно заметить, является результатом реализации конкретного плана по освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются Кремлем.

Тандит заявил, что в процессе освобождения пленных участвует лично президент Украины Владимир Зеленский.

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