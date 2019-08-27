ГБР не хочет блокировать деятельность новой ВР: спикер бюро

Пресс-секретарь Государственного Бюро расследований Анжелика Иванова прокомментировала, будет ли ГБР блокировать деятельность новой Верховной Рады.

Ранее в СМИ появлялись заявления о том, что помещение Верховной Рады Украины может быть опечатанным для провеення расследования, также были заявления о том, что ни одно из голосований, которое происходило с 2008 года не может быть технически подтвержденным. Сообщалось и то, что первую сессию ВР могут заблокировать из-за того, что оборудование для голосования в ВР не является сертифицированным.

Иванова заявила, что следственные действия уже были проведены, и они были направлены как раз на то, чтобы не препятствовать деятельности новой Верховной Рады. Анжелика Иванова отметила, пока не может сообщить результаты следственных действий, поскольку они еще не завершены. Цель следствия, по ее словам, - это сделать все возможное, для того чтобы все решения новой ВР были легальными с точки зрения закона Украины.

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