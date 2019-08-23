500 тонн арбузов ко Дню Независимости привезли в столицу

Из Херсонской области в Киев баржой доставляют 500 тонн арбузов и 40 тонн дынь.

Цены на них анонсируют от 4 гривен. И впервые этим рейсом в киевские супермаркеты доставят сорт арбузов без семян. Их будут продавать дороже, чем обычные. Массово эти продукты можно будет приобрести уже завтра - на День Независимости Украины. Баржа с херсонскими арбузами шла в Киев почти неделю. "Полосатый рейс" провожали чуть ли не всей областью, ведь арбуз для Херсонщины - визитка.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что херсонские помидоры, огурцы и арбузы являются лучшими по своему качеству и самыми вкусными. Сами херсонцы предостерегают от подделок и советуют проверять происхождение ягоды перед покупкой.

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