500 тонн арбузов ко Дню Независимости привезли в столицу

500 тонн арбузов ко Дню Независимости привезли в столицу70 Читать материал на украинском
Из Херсонской области в Киев баржой доставляют 500 тонн арбузов и 40 тонн дынь.
Цены на них анонсируют от 4 гривен. И впервые этим рейсом в киевские супермаркеты доставят сорт арбузов без семян. Их будут продавать дороже, чем обычные. Массово эти продукты можно будет приобрести уже завтра - на День Независимости Украины. Баржа с херсонскими арбузами шла в Киев почти неделю. "Полосатый рейс" провожали чуть ли не всей областью, ведь арбуз для Херсонщины - визитка.
Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что херсонские помидоры, огурцы и арбузы являются лучшими по своему качеству и самыми вкусными. Сами херсонцы предостерегают от подделок и советуют проверять происхождение ягоды перед покупкой.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.