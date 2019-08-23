Сурков выдал террористам российские паспорта: депутат

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук прокомментировал цель приезда делегации РФ во главе с господином Сурковым на временно-оккупированные территории Донбасса.

Он заявил, что любая военная доктрина любой страны и любого главнокомандующего не может быть публичной. Депутат считает, что само понятие "военная тайна" объясняет, почему это именно так, и почему об этом никто не говорит в полном объеме публично.

В то же время Мосийчука очень вдохновляют новости о возможном возвращении украинских пленников Кремля домой. Он отметил, что знает наиболее истязаемых заключенных Кремля лично и утверждает, что их семьи их очень заждались.

Мосийчук отметил, что не может говорить о цели визита Суркова однозначно, но, по его информации, лица, которые никогда не смогут попасть под амнистию украинцев, получили от Суркова российские паспорта.

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