Готовят документы: эксперт о задержке с возвращением пленных

Готовят документы: эксперт о задержке с возвращением пленных60 Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский прокомментировал ситуацию с возможным возвращением украинских граждан, которых РФ незаконно задержала, домой.
Эксперт отметил, что процесс держат в тайне из-за того, что это очень чувствительный вопрос. Он отметил, что недавно уже был анонсирован обмен пленными, и теперь возврат пленных, по его мнению, - это дело времени.
Матковский выразил уверенность по поводу того, что договоренности об обмене уже были достигнуты на высшем уровне, не только между Москвой и Киевом, но и между Европой, Соединенными Штатами, Москвой и Киевом в том числе.
Он считает, что задержки, которые сейчас происходят, связаны исключительно с подготовкой хотя бы каких-то документов, чтобы возвращение происходило в соответствии с нормами международного права.
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