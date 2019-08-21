Детали работы новой налоговой: что изменилось

Правительство запускает новую налоговую службу согласно решению разделить фискальную службу на два отдельных ведомства, которое было принято в декабре 2018 года.

Налоговый консультатнт киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская прокомментировала, как эти изменения могут повлиять на работу предприятий. Она отметила, что основная цель налоговой службы не меняется. Это сбор налогов с тех, кто обязан их платить. Но стратегия развития новой налоговой службы предусматривает построение новой формы ее взаимоотношений с налогоплательщиками.

Эксперт отметила, что в пресс-релизе нового ведомства сообщается о том, что новое учреждение будет своего рода сервисной службой, и налогоплательщик не должен будет приходить лично в какое-то специальное учреждение, а вся деятельность теперь сможет происходить онлайн.

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