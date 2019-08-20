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10% за коррупционера в Украине, 25% в США и до 2 млн долларов в Южной Корее

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Адвокат Игорь Нигиевич прокомментировал инициативу президента Зеленського о введении 10% вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии коррупционеров.

Эксперт отметил, что подобная схема используется во многих странах мира. Он отметил, что, внедряя ее в Украине, нужно обязательно учитывать ментальность украинцев. Нигиевич заявил, что в мире по-разному воспитывают общественное мнение и мужество о сообщении про коррупционные случаи.

Например, по европейской модели, разоблачения коррупции - это обязанность каждого сознательного гражданина, которые в дополнение поощряются материально и морально. Так, по словам эксперта, обличитель может запросто получить звание "человек года".

В Соединенных штатах используется материальная модель поощрения в виде 15, а иногда даже и 25% от суммы взятки, а в Южной Корее за сообщение о коррупционных нарушениях гражданин может получить до 2 млн долларов.

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