Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что власть Путина достала всех россиян и то, как оппозиционных кандидатов не допустили на выборы просто стало последней каплей.

Ирония судьбы заключается в том, что ни один из этих кандидатов выборы все равно не выиграл бы, потому что у них объективно просто не хватает денег на борьбу с провластными кандидатами. Но теперь, если Москва допустит этих кандидатов к выборам, то все они победят, потому что теперь все они раскрученные оппозиционные кандидаты, в поддержку которых на митингах собираются тысячи людей.

Оппозиционер заявил, что сомневается в том, что эти события стали следствием чьего-то хитрого плана. Он считает, что это просто глупость, которая присуща российской власти. Пономарев заявил, что вина в том, что происходит лежит на плечах мэра Москвы Собянина, поскольку, по словам оппозиционера, Собянин не является политиком, и после получения приказов Кремля не допустить победы оппозиции на выборах, он принял решение вообще не допускать оппозицию к выборам, что привело к проблемам, с которыми власти РФ пытается сейчас что-то сделать.

Пономарев добавил, что Собянин является виновным и в предыдущих всемирно известных протестных акциях в Москве, которые закончились так называемым Болотной делом.

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