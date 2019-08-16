2 млн тонн нечистот каждый сезон попадает в Азовское море: журналист-расследователь

Журналист-расследователь Олег Дайнека прокомментировал сообщение о том, что вблизи популярного поселка Кирилловка в Запорожской области, несколько баз отдыха сливают нечистоты в море.

Он назвал цифру в 750 тыс. тонн нечистот, которые ежемесячно сливают в Азовское море. Дайнека заявил, что на этих действиях подконтрольные городской власти структуры зарабатывают до 2 млн. грн в день. Журналист назвал три фамилии виновных в загрязнении региона - мэр Мелитополя господин Менько, мэр Кирилловки господин Малеев и господин Мелюк, который является владельцем предприятия, занимающегося вывозом нечистот и отходов. Таким образом, за сезон в море и песок попадает около 2 млн тонн нечистот.

Журналист также прокомментировал сообщение, содержащееся на официальном сайте Кирилловского сельского совета. Это сообщение говорит о провокации, которую устроили журналисты. Дайнека заявил, что планирует обратиться в суд, поскольку эти сообщения о провокации не соответствуют действительности. Во-первых, там указано, что журналисты являются сотрудниками портала "Обозреватель", что не соответствует действительности, во-вторых, они не имели возможности превышать скорость и двигались со скоростью максимум 30 км/ч, и, в-третьих, на этом полигоне нет никаких ограничительных знаков, запрещающих нахождение на его территории.

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