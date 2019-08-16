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Последнее предупреждение евробляхерам: штрафы

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Законопроект, который отсрочит штрафы для водителей на еврономерах до конца 2019 станет последним предупреждением. Об этом заявил будущий депутат от партии "Слуга народа" Владислав Криклий.

По словам Криклия многие евробляхеры просто не имеют документов на авто, поэтому они и не могут их зарегистрировать. Он утверждает, что все желающие уже внесли таможенные платежи и получили украинские номера. На сегодня предусмотрены следующие штрафы за нерастаможенный автомобиль: 8,5 тыс. грн за вождение, 17 тыс. грн и запрет вождения на один год за повторное вождение в течение года, а за задержку растаможивания в 30 суток будут наказывать штрафом в 170 тысяч грн.

Автоюрист Денис Конюшко отметил, что это уже четвертая отсрочка, к которой прибегает украинская власть. Он высказал предположение, что не все владельцы автомобилей на еврономерах уже растаможили авто, ведь каждый раз перед тем, как закон должен вступить в действие, появляется информация об отсрочке, и это мотивирует владельцев не растаможивать свой автомобиль.

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